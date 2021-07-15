وفاة عائلة بحادث مروري جنوب كركوك

2021/07/15 | 00:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/لقي افراد عائلة مكونة من خمسة اشخاص مصرعهم باصطدام شاحنة مع مركبة مدنية قرب جسر مريم بيك جنوب كركوك باتجاه تكريت .وقال مصدر بالشرطة ان الشاحنة اصطدمت بالمركبة ما ادى الى تدميرها ووفاة افراد العائلة بينهم طفلان./انتهى

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