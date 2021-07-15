الحريري يقدم تشكيلته الحكومية ويحدد لعون مهلة للرد

2021/07/15 | 00:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحرة الليلة ناقشت تقديم الحريري تشكيلته الحكومية ويحدد لعون مهلة 24 ساعة للرد، وقضية انضمام 1600 مغربي لداعش في العراق.

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