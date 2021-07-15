2021/07/15 | 00:49 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد عراقي يبحث في دمشق تعزيز التعاون وتوحيد المواقف لاستحصال الحقوق المائية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/15 | 00:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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