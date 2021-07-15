رئيس الجمهورية يتلقى برقيتي تعزية من الرئيسين السوري والأرمني بفاجعة حريق مستشفى الحسين (ع) في ذي قار

2021/07/15 | 00:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح، برقيتي تعزية من الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الأرمني ارمين ساركسيان بفاجعة حريق مستشفى الحسين (ع) في ذي قار .وعبّر الرئيسان السوري والارمني بحسب بيان رئاسي، عن عميق مواساتهما للشعب العراقي سائلين العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل" ./انتهى2

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