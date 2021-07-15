الوفد العراقي برئاسة وزير الموارد يعقد جلسته الأولى مع الجانب السوري

2021/07/15 | 00:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واععقد الوفد العراقي برئاسة وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني جلسته الأولى مع الجانب السوري لبحث مفردات أجندة برنامج العمل.وذكر بيان لوزارة الموارد تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "عقدت مساء الاربعاء وحال وصول الوفد العراقي برئاسة وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني الى سوريا الجلسة الأولى للاجتماع الفني ممثلا بنظيره تمام محمد رعد ناقش خلالها الجانبين مفردات أجندة برنامج العمل".واضاف، ان" الوزير الحمداني ركز على ضرورة توحيد المواقف وتقاسم الضرر في أوقات الشح ونقص الواردات المائية ودراسة امكانية عقد اجتماع ثلاثي عراقي سوري تركي لتبادل المعلومات والافكار والخطط التشغيلية وحسم المشاكل التي تواجهه ادارة مياه نهري دجلة والفرات".

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