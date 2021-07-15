صحف الخميس تواصل اهتمامها بتداعيات حريق مستشفى الحسين بذي قار وآخر الاجراءات والمواقف ازاءه

2021/07/15 | 01:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / واصلت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الخامس عشر من تموز ، اهتمامها بتداعيات فاجعة مستشفى الحسين التعليمي في ذي قار وآخر الاجراءات المتخذة ازاءها والمواقف منها .صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، اشارت الى قرار رئاسة مجلس النواب تكليف لجنة الصحة والبيئة النيابية بالتحقيق في حادثة حريق مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار لكشف المقصرين وتحديد اسباب الحادث، ورفع تقريرها وتوصياتها الى رئاسة البرلمان بالسرعة الممكنة.واضافت الصحيفة :" ان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي ، دعا إلى عقد اجتماع طارئ للرئاسات ورؤساء القوى السياسية، للخروج بموقفٍ على مستوى (الدولة)، لمعالجة الأوضاع في محافظة ذي قار وإنصاف أهلها وفرض القانون".ومضت / الزوراء / قائلة :" انشغلت الاوساط النيابية بالاجتماع المشترك في القاعة الدستورية داخل مبنى البرلمان لرئاسـة مجلس النواب مع اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق في حادثة حريق مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار .وحضر الاجتماع المشترك هيئة رئاسة مجلس النواب ووزراء الداخلية والعمل والتخطيط ورئيس جهاز الامن الوطني ووزيرة الدولة لشؤون مجلس النواب، وقيادات امنية واستخبارية، فضلا عن نواب محافظة ذي قار واعضاء اللجان القانونية والامن والدفاع والنزاهة والصحة النيابية ومحافظ ذي قار احمد الخفاجي ومدراء الدوائر الخدمية المحلية في المحافظة".وذكرت الصحيفة :" ان النائب عن تحالف سائرون، صباح الساعدي، انتقد الاجتماع التداولي المشترك لرئاسـة مجلس النواب مع اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق في حادثة حريق مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار ".ونقلت عن الساعدي قوله :" كنا نتوقع ان يعقد البرلمان جلسته بحضور اغلب اعضائه من اجل الاستماع للجنة المعنية بالتحقيق في حريق مستشفى الحسين التعليمي، لكننا تفاجأنا بتحويل الاستضافة من داخل الجلسة الى اجتماع مشترك بعيدا عن وسائل الاعلام ".واضاف :" ان مجلس النواب كان الاجدر به ان يصوت اليوم على اقالة محافظ ذي قار كخطوة أولى اساسية في اصلاح الوضع داخل ذي قار ولا يمكن القبول باستمرار الوضع فيها، لان للمحافظة خصوصيتها ".عن الموضوع ذاته اهتمت صحيفة / الصباح الجديد / بموقف حقوق الانسان من حادثة الحريق .وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" وصفت مفوضية حقوق الإنسان ، حادث حريق ردهة “النقاء” في الناصرية لمصابي كورونا بـ “الكارثة”، مطالبة بعدم الاكتفاء ببيانات الحداد وتشكيل لجان التحقيق".وقالت عضو مفوضية حقوق الإنسان فاتن الحلفي، في تصريح للصحيفة :" ان عدد ضحايا ردهة النقاء للعزل الوبائي في الناصرية يقترب من 100 شخص، وهو بذات العدد الذي خلفه حريق مستشفى أبن الخطيب في بغداد نهاية شهر نيسان الماضي ".واضافت الحلفي :" ان المفوضية اعتبرت الحادث كارثة إنسانية أصابت العراق بأكمله، ومحافظة ذي قار على وجه الخصوص، وان موضوع الاكتفاء ببيانات الاستنكار والحداد، وتشكيل اللجان أصبح مرفوضاً من قبلنا وإجراءات تم اتخاذها في وقت سابق ولم تأت بنتائج تذكر"، مبينة :" ان الوضع الإنساني في العراق يعاني من مشكلات كبيرة، وآخرها ما حصل في الملف الصحي، وقد شخصّنا ذلك في أكثر من مناسبة، لكن للأسف لم نلمس أي استجابة لما نعلن عنه باستمرار".وفي شأن ذي صلة ، قالت صحيفة / الزمان /:" شكا مواطنون من تأجيل موعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لفايروس كورونا في معظم المراكز التابعة لوزارة الصحة والبيئة وتحديدا في العاصمة، التي تشهد نقصا بلقاحات فايزر واسترازينيكا وسينوفارم " .ونقلت / الزمان / عن مواطنين :" ان معظم المراكز الصحية المتخصصة باعطاء جرعات اللقاح المضاد لكورونا ،اعلنت بعد مراجعتها ،عدم امتلاكها لقاحات كافية سوى استرازينيكا الجرعة الثانية مع ايقاف التطعيم للراغبين بأخذ الجرعة الاولى للقاحات فايزر واسترازينيكا وسينوفارم ، برغم دعوة الوزارة وتأكيدها اهمية مراجعة المراكز المنتشرة في بغداد والمحافظات للحصول على اللقاحات المضادة".واضاف المواطنون :" ان تأخير موعد الجرعة الثانية للمواطنين الذين تلقوا الجرعة الاولى خلال الاشهر الماضية قد يعوق السيطرة على الجائحة التي تسجل ارتفاعا غير مسبوق بالاصابات اليومية"، داعين الوزارة الى تأمين وصول اللقاحات المضادة للفايروس الى المراكز الصحية بما يسهل على المواطنين اخذ هذه اللقاحات واكتساب مناعة من الفايروس./ انتهى

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