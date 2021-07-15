العالم يُعزي العراق بفاجعة مستشفى الحسين

2021/07/15 | 02:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

تلقّى رئيس الجمهوريَّة برهم صالح برقيات تعازٍ من ملوك ورؤساء وأمراء بفاجعة حريق مستشفى الحسين (ع) في الناصرية، التي راح ضحيتها العشرات من المواطنين، بينما دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى عقد اجتماع مشترك للرئاسات الثلاث بحضور رؤساء الكتل لوضع خطة واضحة ومدروسة لمعالجة الوضع في محافظة ذي قار وعدم الاكتفاء بالتحقيقات.

وتلقى رئيس الجمهورية اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي معزّياً الشعب العراقي بالحادث الأليم، كما تلقى صالح برقيات أخرى من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ونائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونائب الأمير الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، والرئيس اللبناني ميشال عون، حيث عبروا في برقياتهم عن عميق مواساتهم للشعب العراقي سائلين العلي القدير أنْ يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأنْ يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأنْ يحفظ العراق وشعبه من كل مكروه وينعم عليهم بالخير

والسلام.

بدوره، تلقى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين اتصالين هاتفيين من نظيريه الأردنيّ أيمن الصفدي، والتركيّ مولود تشاووش أوغلو، عبرا فيهما عن تعازيهما ومواساتهما للشعب العراقي بهذه

الفاجعة.

في غضون ذلك، ترأس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بحضور نائبيه أمس الأربعاء اجتماعاً لبحث أسباب وتداعيات حادثة مستشفى الحسين بمحافظة ذي قار.



وشدد الحلبوسي على ضرورة اتخاذ جميع التدابير لمنع تكرار هذه الحوادث والحد منها، لافتاً إلى أنَّ محافظة ذي قار تعيش ظرفا استثنائيا يحتاج إلى جهود وقرار سياسي مشترك للنهوض بالمحافظة.

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