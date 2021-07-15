العمل النيابيَّة تطالب الحكومة بتوفير مفردات البطاقة التموينيَّة

2021/07/15 | 02:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد : مهند عبد الوهاب

طالبت لجنة العمل والشؤون الاجتماعيَّة والهجرة والمهجرين النيابية الحكومة بتنفيذ خططها بتوفير مفردات البطاقة التموينية وتعزيزها بمفردات غذائية كاملة تسد احتياجات الأسرة لتحقيق الامن الغذائي للمواطنين .

وقال رئيس اللجنة رعد الدهلكي: إنَّ "خطة الحكومة كانت تقتضي أن تحجب البطاقة التموينية عن بعض شرائح المجتمع وحددتها بالاسم وحجم الدخل الشهري وهو لضمان مبدأ العدالة الاجتماعية", مبيناً أنَّ "تعزيز الامن الغذائي ضروري ولاسيما في هذه الظروف ومع ارتفاع سعر الصرف الذي اثر سلبا في قوت المواطنين ".

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