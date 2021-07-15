الهنداوي: ننتظر خطة مجلس الأمن لإرسال مراقبين دوليين للانتخابات

2021/07/15 | 02:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد : محمد الطالبي

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، أمس الأربعاء، موافقة مجلس الأمن الدولي على إرسال مراقبين دوليين للانتخابات المقبلة لتوفير الدعم الأمني واللوجستي، مشيراً إلى وجود خطة بشأن إرسال المراقبين. وأضاف الهنداوي لـ"واع" أننا "بانتظار الخطة الخاصة بقرار مجلس الأمن لتحديد موعد وصول الفريق الأممي الخاص بمراقبة الانتخابات وتوفير الدعم الأمني واللوجستي له"، مشيراً إلى أنَّ "المراقبة ستكون منسجمة مع الآليات البايومترية ومراعاة العدد الوافد ستكون بالدراسة والتنسيق مع مفوضية الانتخابات".

وأوضح الهنداوي أنَّ "العمل دؤوب من أجل إنجاز ورقة الاقتراع"، لافتاً إلى أنَّ "الورقة تحتوي على 4 عناصر أساسية هي رقم الاقتراع وهو عبارة عن رقم تمنحه القرعة للمرشح، واسم وصورة المرشح، واللوكو الخاص بالاتحاد، فضلاً عن مربع يكون فيه الختم الحراري".

وتابع أنَّ "الجهاز البايومتري يسمح للشخص بالانتخاب مرة واحدة

فقط".

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