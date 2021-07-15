صحيفة: ترشيحات بايدن للسفراء تكشف استراتيجية مختلفة عن ترامب

2021/07/15 | 02:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر موقع "أكسيوس"، الأربعاء، أن ترشيحات السفراء الذين أعلن عنهم الرئيس الأميركي، جو بايدن، تكشف استراتيجية دبلوماسية تختلف عن التي انتهجها سلفه دونالد ترامب.

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