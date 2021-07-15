واشنطن وموسكو تتفقان على أهمية العمل معا من أجل مكافحة أزمة المناخ

2021/07/15 | 03:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى المبعوث الأميركي الرئاسي الخاص للمناخ، جون كيري، الأربعاء، مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لمناقشة التعاون بين واشنطن وموسكو في مكافحة أزمة المناخ.

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