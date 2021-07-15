4 خطوات لإزالة انسداد الأذن الشمعي بالمنزل

2021/07/15 | 03:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعشمع الأذن ليس لطيفا ولكن في معظم الحالات، يختفي تراكمه من تلقاء نفسه.ومع ذلك، إذا أصبح تراكم شمع الأذن يمثل مشكلة، فهناك بعض الطرق التي يمكنك تجربتها في المنزل للمساعدة في إزالته.وفقا لما نقله موقع إكسبريس عن الموقع الرسمي لهيئة الخدمات الصحية البريطانية عادة ما يتساقط شمع الأذن من تلقاء نفسه ومن المهم عدم دفع الأصابع أو الأشياء في الأذنين لإزالته لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى دفع الشمع إلى داخل الأذن أكثر ويزيد الحالة سوءا.وقالت الهيئة إنه يمكن اتباع طريقة آمنة في المنزل لإزالة شمع الأذن، عبر 4 خطوات، ستحتاج خلالها إلى زيت الزيتون الطبي.الخطوة الأولى: ضع قطرتين إلى ثلاث قطرات من زيت الزيتون أو زيت اللوز الطبي في الأذن، ثلاث إلى أربع مرات يوميا، على مدى ثلاثة إلى خمسة أيام.الخطوة الثانية: استلق على رأسك على جانب واحد بعد وضع الزيت الذي يمكن استخدامه من خلال قطارة.الخطوة الثالثة: ابق مستلقيا على جانب واحد لبضع دقائق، لأن ذلك يسمح للزيت بالمرور عبر قناة الأذن.الخطوة الرابعة: ستبدأ كتل شمع الأذن في التساقط خلال فترة أسبوعين تقريبا.المصدر: سبوتنيك

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