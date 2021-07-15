فقد قدمه عندما ساعد صديقه.. قصة لاجئ سوري بلغ الأولمبياد

2021/07/15 | 04:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما فر إبراهيم الحسين من سوريا، عام 2012، بعد إصابته بانفجار خلال الحرب الأهلية في بلاده ، انقلبت حياته رأساً على عقب.

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