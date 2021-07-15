فتاة سعودية تتعرض للتعنيف من شقيقها.. والسلطات تعلق بعد انتشار فيديو

2021/07/15 | 05:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، الأربعاء، رصد حالة فتاة تعرضت للتعنيف من قبل شقيقها والتعامل معها، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

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