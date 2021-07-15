مقدّمة ل«أسس نقد الاقتصاد السياسي» (١٨٥٧) جزء ٢/١ - كارل ماركس

2021/07/15 | 07:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كارل_ماركس ترجمة فواز طرابلسيبعد هزيمة ثورات ١-;-٨-;-٤-;-٨-;- الأوروبية التي سمّيت «ربيع الشعوب»، وخصوصًا الثورة العمالية في فرنسا في تموز/ يوليو ١-;-٨-;-٥-;-٠-;-، أدرك ماركس وإنغلز أن لا إمكانية لثورة في الأفق القريب فقرّرا إعطاء الأولوية للبحث وبلورة النظرية الثورية.



قررت «العصبة الشيوعية» التي باسمها صدر «البيانُ الشيوعي» أن تحلّ نفسها.



انسحب ماركس وإنغلز من النضال الثوري ا ......





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