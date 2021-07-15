2021/07/15 | 07:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رودجا_يافوز مواجهات جندرية مع الدولةلا بُدَّ وأن يُنظر إلى الرجال الكُرد المهاجرين والذين يتمحور حولهم هذا المقال، ضمن الخصوصية التاريخية لموجات الهجرة القسرية إلى لوفان – بلجيكا في التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين.



في حين لا يمكن الزعم بوجود تجربة كردية موحّدة، إلّا أنّ الدافع وراء الهجرة كان الهروب من القمع السياسي وعنف الدولة في المدن1 الواقعة على حدود كردستان، والمعروفة باسم تركيا وسوريا وإ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جندرة موجات الهجرة وتحرير (كورنة) الزمن: الرجال الكُرد المُهاجرون في بلجيكا - رودجا يافوز) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جندرة موجات الهجرة وتحرير (كورنة) الزمن: الرجال الكُرد المُهاجرون في بلجيكا - رودجا يافوز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).