زُهرة: أو كيف تعلّمت أن أحبّ وأكتب الجسد - مومينا مسعود

2021/07/15 | 07:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مومينا_مسعود في كل مرّة، تحمل معها القرآن من غرفتها، قبل أن تأتي.



هذه ليست غرفتها تمامًا، فأمّها تلجأ إلى سكينة تلك الغرفة للصلاة.



معظم الوقت، تستلقي هناك متدثّرة بغطاء الفراش رغم الحرّ، بينما تصلّي أمها في زاوية الغرفة.



في هذه الأثناء، يجلس أبوها خارجًا، يدردش مع النساء الأصغر سنًا عبر الكمبيوتر، ولا يأتي أحد على ذكر ذلك.



توقفت عن جلب قرآنها إلى الخارج.



لست أدري ماذا يعني لهم الجنس؟ بماذا نفكّر عندما ننتشي بم ......





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