2021/07/15 | 07:18 - المصدر: النور نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغدادفنّد مدير سد الموصل رياض عزالدين النعيمي، امس الاربعاء، الأنباء التي تتحدّث عن وجود تراجع كبير بالخزين المائي في السد.
وقال النعيمي في تصريح صحفي اطلع عليه “النور نيوز” :إن الخزين المائي في سد الموصل يغطي الحاجة الفعلية لمياه الشرب والسقي للموسم الزراعي المقبل رغم شح الامطار خلال العام الجاري”.
ونفى “الشائعات التي …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير سد الموصل: لا صحة لانخفاض الخزين المائي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال النعيمي في تصريح صحفي اطلع عليه “النور نيوز” :إن الخزين المائي في سد الموصل يغطي الحاجة الفعلية لمياه الشرب والسقي للموسم الزراعي المقبل رغم شح الامطار خلال العام الجاري”.
ونفى “الشائعات التي …
هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدير سد الموصل: لا صحة لانخفاض الخزين المائي first appeared on النور نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير سد الموصل: لا صحة لانخفاض الخزين المائي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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