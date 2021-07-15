2021/07/15 | 07:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادفنّد مدير سد الموصل رياض عزالدين النعيمي، امس الاربعاء، الأنباء التي تتحدّث عن وجود تراجع كبير بالخزين المائي في السد.وقال النعيمي في تصريح صحفي اطلع عليه “النور نيوز” :إن الخزين المائي في سد الموصل يغطي الحاجة الفعلية لمياه الشرب والسقي للموسم الزراعي المقبل رغم شح الامطار خلال العام الجاري”.ونفى “الشائعات التي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدير سد الموصل: لا صحة لانخفاض الخزين المائي first appeared on النور نيوز.

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