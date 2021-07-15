"فساد بكورونا".. السعودية تكشف تفاصيل قضية تزوير الحالة الصحية مقابل رشوة

2021/07/15 | 07:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المملكة العربية السعودية عن تورط 122 مواطنًا ومقيمًا في قضية فساد تتعلق بتزوير الحالة الصحية وتسجيل بيانات غير صحيحة مرتبطة بوضع كورونا مقابل رشوة مالية.

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