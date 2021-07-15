تقرير رسمي: مكتب التحقيقات الفيدرالي فشل في متابعة الاعتداءات الجنسية لنصار

2021/07/15 | 07:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر تقرير المفتش العام لوزارة العدل الأميركية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي فشل في التحقيق الصحيح في مزاعم اتهام لاري نصار الطبيب السابق لمنتخب الجمباز الأميركي بالاعتداء الجنسي على لاعبات جمباز.

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