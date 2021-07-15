إيران تعلن السيطر على حريق في منشأة للبتروكيماويات

2021/07/15 | 07:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليقالت السلطات الإيرانية، إنها سيطرت على حريق بخزان للبتروكيماويات جنوبي البلاد، دون وقوع إصابات، في استمرار لسلسلة من الانفجارات والحرائق، التي تقع بالمنشآت الصناعية والبنى التحتية للطاقة في البلاد خلال الأشهر الماضية.ونقل التلفزيون الرسمي عن فريدون بنداري، محافظ مدينة ماهشهر، قوله: “لقد تمت السيطرة على حريق جزئي في خزان للبتروكيماويات في …

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