شيخ الأزهر قريباً في بغداد

2021/07/15 | 07:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادرحب شيخ الأزهر أحمد الطيب بالدعوات الرسمية الموجهة له من قبل المسؤولين العراقيين لاسيما رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لزيارة العراق.وابلغ شيخ الازهر خلال لقائه سفير العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد نايف الدليمي، ترحيبه بزيارة العراق قريباً جداً، مشيدا بتمكن العراق من هزيمة الإرهاب وتجاوز العديد من التحديات …

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