إعادة مخصصات موظفي هيئة المنافذ الحدوديَّة

2021/07/15 | 07:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوأوضح رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائليأنَّ “قرار مجلس الوزراء رقم 61 لعام 2018 ينص على تخصيص مبالغ الإيرادات التي تجبى من قبل المنافذ الحدودية المنافذ وصرف 50 % منها إلى الموظفين، وكما نعلم فإن في عام 2020 توقفت ولم يطبق القرار من قبل وزارة المالية في الموازنة السابقة، وذلك لعدم …

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