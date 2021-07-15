رغد صدام تتوعد بإزاحة النظام الحالي للعراق

2021/07/15 | 07:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعاتتوعدت رغد ابنت صدام حسين، بإزاحة النظام الحالي والسياسيين الذين جاءوا بعد الغزو الأمريكي.وجاءت تصريحاتها على خلفية الحريق في مستشفى الحسين في محافظة ذي قار الذي راح ضحيته أكثر من 92 شخصا.وأصدرت رغد وعيدها في بيان صدر من مقر إقامتها في السعودية.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها بشكل …

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