وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة يصدر أمراً ادارياً بترقية منسوبي مقر الوكالة وتوابعها

2021/07/15 | 07:57 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

أصدر وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود، أمس الأربعاء، الأمر الاداري الخاص بترقية منسوبي مقر الوكالة وتوابعها من مديريات شرطة بغداد والمحافظات والمديريات الاختصاصية ذي العدد والبالغ عددهم (107973) الف منتسب.

وتقدّم الفريق محمود باحر التهاني والتبريكات لجميع منسوبي الوكالة، سائلاً المولى عز وجل التوفيق في عملهم وبذل مزيداً من الجهود خدمةً لعراقنا العزيز.

وأعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلية تحرير فتاة مختطفة والقبض على الجاني بكمين محكم في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ان «قوة من مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب مكافحة اجرام حسينية المعامل تمكنت من تحرير فتاة مختطفة واستدراج المتهم الجاني والقبض عليه بكمين محكم».

واضاف أن «عملية القبض تأتي بعد ورود اخبار حول حادث الخطف وتشكيل فريق عمل والتحري وجمع المعلومات عن الحادث ومقاطعة المعلومات التي اثمرت بالتوصل الى الجاني بعد استدراجه الى منطقة الكمين بالتنسيق مع ذوي المجنى عليها المختطفة حيث تم القبض على المتهم واعترف صراحة بقيامه بجريمة الخطف وتم عرضه على انظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق احكام المادة ٤٢٢ على ذمة القضية وتقديمه الى القضاء لينال جزائه العادل».

كما أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية القبض على عدد من المتهمين في ثلاث محافظات.

وذكرت المديرية ان «مفارزها ألقت القبض على عدد من المتهمين في ثلاث محافظات توزعت بين بابل، وذي قار، والبصرة».

وأضافت المديرية، انه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصوليا وتوقيفهم وفق أحكام المادة(28) مخدرات «.

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