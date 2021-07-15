تقرير «حريق ذي قار»: كان يمكن تدارك الكارثة

2021/07/15 | 07:57 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامي

حصلت المستقبل العراقي على نسخة من التقرير المفصل لحادثة حريق مستشفى الحسين التعليمي، والذي أظهر تضاربا مع الإحصائية التي أعلنتها وزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان، أن مجموع ضحايا حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين بلغ 60 ضحية، منهم 39 معلوم الهوية و21 مجهول الهوية، لكن أن التقرير المفصل والصادر من مديرية استخبارات وأمن محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء (13 تموز2021)، وموجه إلى مديرية التحليل الاستخباري، أشار إلى أن نتائج الحريق تسببت بـ»وفاة 64 شخصا نتيجة لإصابتهم بحروق، وإصابة 25 بحالات اختناق».

وجاءت تفاصيل التقرير كالتالي:

بالساعة 22:00 من يوم الاثنين المصادف 12 تموز 2021، نشب حريق داخل القسم الخاص للحجر الصحي (مركز النقاء) التابع لمستشفى الحسين التعليمي في قضاء الناصرية بسبب انفجار قنينة أوكسجين.

الأسباب: حدث الحريق داخل مركز العزل بسبب انفجار قنينة اوكسجين ونتيجة لكون المبنى مكون من مادة السندويج بنل النشر الحريق بشكل سريع.

النتائج

أ‌. وفاة (64) شخصاً نتيجة لاصابتهم بحروق.

ب‌. .



إصابة 25 بحالات اختتاق.

ت‌. إصابة (15) شخصاً بجروح نتيجة لسقوط اجزاء من بناية مركز العزل عند احتراقه.

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احتراق مبنی مرکز النقاء بشكل كامل.

ج‌. ۔ حرق (2) عجلة نوع سلفادور عائدة الى افواج طوارئ ذي قار وعجلة اخرى نوع جيمسي رباعية الدفع عائدة الى لواء 11 شرطة اتحادية من قبل مواطنين غاضبين قرب محل الحدث.

القوة الماسكة:

مركز شرطة مستشفى الحسين ولقد تم تعزيزهم بدوريات النجدة والدفاع المدني وسرية سوات وأفواج الطوارئ عند حدوث الحريق.

المعلومات الاستباقية:

تم ارسال معلومات الى محافظة ذي قار بشان وجود سلبيات في عمل دوائر الصحة يكتاينا السري والشخصي العدد 1047 في 2 / 5/ 2021 وكتابنا السري والشخصي العدد 1433 في 9 / 6 / 2021 المرفقة نسخ منها طيا.



الحقائق: مركز العزل في مركز النقاء تم انشاءه حديثا بجوار مستشفى الإمام الحسين التعليمي لفرض استيعاب أعداد المصابين بريام كورونا وهو منني من مادة (السندويج بنل) ولم يتم انشاءه بالمعايير الصحية اللازمة ولم يتم تجهيزه بمنظومة الاوكسجين حيث يتم استخدام قناتي الأوكسجين وهذه القناتي خطرة عند انفجارها.

التحليل والاستنتاج: أ بسبب التأخر باکمال مبنى مستشفي الناصرية المعروف باسم (المستشفي التركي) وتشغيله من قبل دائرة صحة ذي قار والاعتماد على مراكز عزل تم بنائها من مادة (السندويج بنل) ولكثرة الاصابات في الفترة الأخيرة مع وجود اعداد من المرافقين للاشخاص المصابين الذين يسبب وجودهم ارباك في عمل الكوادر الصحية خاصة في حالات الطوارئ وقيامهم بتتعامل مع فتي الأوكسجين الخطرة وهم غير مؤهلين للتعامل معها، اضافة الى صغر حجم المبنى المحترق وعدم وجود ابواب كافية لإخلاء المرضى في حالات الطوارئ.

ب.



توفرت معلومات أولية تفيد بنية المتظاهرين وعوائل الشهداء الخروج بتظاهرات غاضبة في ساحة الحبوبي يتم فيها غلق عيادات الأطباء والمطالبة بمحاسبة المقصرين في دائرة صحة ذي قار وعلى رأسهم المدير العام الدكتور صدام الطويل، والضغط على جميع المستشفيات الأهلية لغرض معالجة الجرحى واجراء العمليات مجاناً اضافة الى المطالبة بإقالة المحافظ (احمد الخفاجي).

أي معلومات أخرى: أ.



بالساعة 7:00 من يوم 13 / 7 / 2021 خرجت تظاهرة احتجاجية أمام مبنى مشي مستشفى الأمل الأهلي وأمام مستشفى الربيع الأهلي ومستشفى الرحمن الأهلي ومستشفى الأزهر الأهلي في قضاء الناصرية للمطالبة بمعالجة الجرحى وإجراء العمليات مجاناً مع قيام مجموعة من المتظاهرين بكتابة عبارة (مغلق بأمر الشعب) على باب عيادة مدیر مستشفى ذي قار الدكتور (صدام الطويل) الواقعة في شارع الحبوبي.

ب.



تم تكليف مفارزنا بمتابعة تطورات الموقف وسيتم اعلامكم بها لاحقا.



ج. المتظاهرون يتجولون حاليا داخل قضاء الناصرية في ساحة الحبوبي وقرب المستشفيات الاهلية القريبة منها وقرب مديرية بلدية الناصرية، يتراوح أعدادهم من (600 إلى 700) شخص.

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