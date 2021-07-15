2021/07/15 | 09:03 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار.. اطلاق نصف مليون أصبعية اسماك جديدة في اهوار المحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/15 | 09:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار.. اطلاق نصف مليون أصبعية اسماك جديدة في اهوار المحافظة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار.. اطلاق نصف مليون أصبعية اسماك جديدة في اهوار المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).