مصدر مطلع: الصدر سيفجر

2021/07/15 | 09:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ صرح مصدر سياسي مطلع من التيار الصدري، بان السيد مقتدى الصدر سيفجر "مفاجأة كبرى" تخص النظام السياسي الحالي اليوم الخميس.وكان المقرب من الصدر في وسائل التواصل الاجتماعي ، صالح العراقي ، اعلن ليلة امس ان السيد مقتدى الصدر سيلقي خطابا مهما جداً صباح اليوم الخميس./انتهى

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