شاهد.. لحظة مغادرة البابا فرنسيس المستشفى بعد 10 أيام من خضوعه لجراحة

2021/07/15 | 09:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر البابا فرنسيس مستشفى جاميلي في روما، الأربعاء، بعد 10 أيام من خضوعه لعملية جراحية لعلاج التهاب الرتج بالقولون.رداً على أسئلة الصحفيين، قال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني إن البابا فرنسيس خرج من المستشفى، صباح الأربعاء.وقبل أن يعود إلى الفاتيكان، توقف في كنيسة سانت ماري ماجور في روما، حيث قدم الشكر بعد العملية الجراحية الناجحة وصلى من أجل جميع المرضى.

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