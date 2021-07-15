2021/07/15 | 09:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني انخفضت أسعار النفط قرابة 1٪، اليوم الخميس، لتواصل خسائرها مع استعداد المستثمرين لمزيد من الإمدادات بعد حل وسط بين كبار منتجي أوبك ومع ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية، مما أثار مخاوف بشأن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض في اسعار النفط مع زيادة الإمدادات في السوق المركز الخبري الوطني.

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