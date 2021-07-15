2021/07/15 | 09:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار الذهب مقترباً من أعلى مستوى له في أربعة أسابيع، يوم الخميس، مما رفع جاذبية المعدن باعتباره وسيلة للتحوط من التضخم.واستقر سعر الذهب الفوري عند 1826.27 دولارًا للأوقية، اعتبارًا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الذهب يرتفع قرب أعلى مستوى له في شهر المركز الخبري الوطني.

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