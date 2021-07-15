وزير خارجية ليتوانيا يصل إلى بغداد

2021/07/15 | 09:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن وصول وزير خارجية ليتوانيا إلى بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحّاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير خارجيَّة ليتوانيا غابريليوس لاندسبيرغيس وصل اليوم إلى بغداد في زيارة رسمية".

وأضاف أن " لاندسبيرغيس سيلتقي بوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين".

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