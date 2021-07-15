2021/07/15 | 09:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني قالت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد يكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توفر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة العالمية تحذر: عواقب كارثية ستحل بالشرق الأوسط المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تحذر: عواقب كارثية ستحل بالشرق الأوسط) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تحذر: عواقب كارثية ستحل بالشرق الأوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).