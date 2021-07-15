هيئة النزاهة: الحبس سنة لمن يمتنع عن تقديم ذمَّته الماليَّة

2021/07/15 | 09:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادفعلت هيئة النزاهة الاتحادي مؤخرا المادة (18/أولا) من قانون الهيئة والكسب غير المشروع، والقاضية بوقف صرف راتب الم كلف ومخصصاته، من لم يقدم استمارة كشف الذمة المالية خلال 90 يوما من تاريخ توليه الوظيفة أو المنصب، مؤكدة معاقبته بالحبس مدة لا تزيد على السنة، في حال امتناعه عن تقديمها دون عذر مشروع.وقال …

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