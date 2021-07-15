قد تصبح الأسوأ في التاريخ.. الحرائق تلتهم عشرات آلاف الهكتارات في غرب أميركا وكندا

2021/07/15 | 09:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر الحرائق التي أتت على عشرات آلاف الهكتارات من الغابات في غرب الولايات المتحدة وكندا، وسط موجة جفاف حاد، من دون أي مؤشر على قرب انتهائها.

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