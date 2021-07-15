القبض على متهمين اثنين بترويج المخدرات في ميسان

2021/07/15 | 09:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / القت القوات الامنية في ميسان القبض على متهمين بترويج المخدرات وبحوزتهما كمية من مادة الكريستال المخدرة .وذكر بيان للشرطة :" ان القبض على المتهمين ، وهما من سكنة محافظة ذي قار ، تم في سيطرة الكرار غرب مدينة العمارة، وضبطت بحوزتهما كمية تقدر بكيلو غرام واحد من مادة الكريستال المخدرة وادوات تستخدم للتعاطي "./ انتهى

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