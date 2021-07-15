2021/07/15 | 09:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اعلنت صحة محافظة نينوى عن اعادة فتح المراكز البحثية لعلاج الامراض السرطانية في جامعة الموصل لعلاج المرضى مجانا .وقال الدكتور فلاح الطائي مدير الصحة في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان "المراكز البحثيةلعلاج الامراض السرطانية عادت للعمل ، بعد ان دمرت بشكل كامل من قبل عصابات داعش "./ انتهى

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