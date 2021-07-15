نادي الاتصالات أولاً في بطولة العراق للشباب بالملاكمة

2021/07/15 | 09:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعحقق نادي الاتصالات المركز الأول في ختام منافسات بطولة العراق للشباب بالملاكمة والتي أقيمت فعالياتها في قاعة المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية للملاكمة في وزارة الشباب والرياضة. وبحسب اتحاد اللعبة، تمكن لاعبو الاتصالات من حصد ذهبيتين وثلاث فضيات وبرونزية فيما جاء الجنسية بالمركز الثاني بحصوله على ذهبيتين وفضية وبرونزية اما فريق الحسنين فقد حصل على المركز الثالث حاصلا على ذهبيتين وفضية واحدة واحتل الشرطة المركز الثالث مكرر بذهبية واحدة وبرونزيتين .من جانبها وجهت وزارة الاتصالات بتثمين جهود الفريق وتقديم التكريم المناسب لهذا الانجاز الكبير.

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