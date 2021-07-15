القبض على 3 متهمين بتجارة المخدرات في واسط والبصرة

2021/07/15 | 09:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية مكافحة المخدرات، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على ٣ متهمين بتجارة المواد المخدرة في محافظتي واسط والبصرة.وقالت المديرية في بيان، إن “مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ألقت القبض على متهمين اثنين في محافظة واسط بحوزتهما مادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي واسلحة غير مرخصة”.وأضافتان “مفارز المديرية ألقت […]

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