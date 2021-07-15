إحباط تسلل لداعش في جرف الصخر

2021/07/15 | 09:55 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، إحباط “تسلل” لتنظيم داعش في جرف الصخر شمالي بابل وخسارته أحد مقاتليه.وقال إعلام الحشد في بيان، إن “قوة من اللواء45 ضمن قاطع مسؤولية عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي أحبطت محاولة تسلل لعناصر داعش في جرف النصر شمالي بابل”.وأضاف أن “مجموعة من عناصر داعش حاولت التسلل الى المنطقة المذكورة حيث وقف لهم مقاتلي اللواء 45 بالمرصاد وتمكنوا من افشال محاولتهم، واثناء عودة القوة انفجرت عبوة ناسفة زرعها الدواعش، في منطقة صنيديج في جرف النصر حيث اسفرت عن استشهاد المقاتل (جاسم عباس محسن) في اللواء 45 اثناء الواجب”.وأشار إلى أن “اللواء طوق […]

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