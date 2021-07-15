2021/07/15 | 09:55 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية مكافحة المخدرات، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على ٣ متهمين بتجارة المواد المخدرة في محافظتي واسط والبصرة.وقالت المديرية في بيان، إن “مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ألقت القبض على متهمين اثنين في محافظة واسط بحوزتهما مادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي واسلحة غير مرخصة”.وأضافتان “مفارز المديرية ألقت القبض أيضاً على متهم في محافظة البصرة بحوزته نصف كغم من مادة الكريستال”، مشيراً إلى أنه “تمت إحالة المتهمين إلى القضاء وفق أحكام المادتين القانونيتين (23 و28) مخدرات”.وأوضحت أن “هذه الواجبات جاءت بناءً عن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة في بغداد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 3 متهمين بتجارة المخدرات وضبط كميات منها بحوزتهم في واسط والبصرة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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