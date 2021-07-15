2021/07/15 | 09:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيلها 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا وبذلك ينخفض لأول مرة هذا المؤشر إلى أقل من 100 حالة منذ شهر أكتوبر/ تشريين الاول.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 89 حالة، مقارنة مع 108 الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 283409.

وتشهد مصر، حسب البيانات الحكومية، تراجعا ملموسا لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث انخفض إلى مستوى أقل من 100 حالة لأول مرة منذ 5 أكتوبر 2020.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 6 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 9 الثلاثاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 16418 شخصا.

كما أفاد مجاهد بخروج 1005 أشخاص من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 220530 شخصا.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تعود بمنحنى كورونا إلى مستويات الظهور الأول للفيروس.. أقل من 100 اصابة خلال يوم) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تعود بمنحنى كورونا إلى مستويات الظهور الأول للفيروس.. أقل من 100 اصابة خلال يوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).