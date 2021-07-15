هل تتكررثورة 14 تموز في الشكل والمضمون؟ - مصطفى محمد غريب

2021/07/15 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب حقبٌ مرت وآلاف المقالات والدراسات والكتب تناولت ثورة 14 تموز 1958 كحدث غَيَرَ مسار الوضع السياسي في العراق وأثر على حركة التحرر الوطني وتناولت الدراسات الأسباب والنتائج وفي المحصلة اتفقت الأكثرية بأنها ثورة حتى وإن كانت بدايتها انقلاب عسكري قام الجيش بقيادة ضباط وجنود وطنيين وديمقراطيين وشيوعيين ( أكثرية الكتابات لا تذكر دور الجنود وكأن الضباط هم وحدهم قادوا الآليات العسكرية والسلاح واحتلوا الموا ......





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