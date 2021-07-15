النفط يتراجع 1٪ أمام امدادات المستثمرين

2021/07/15 | 10:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادهبطت أسعار النفط قرابة 1٪، الخميس، لتواصل خسائرها مع استعداد المستثمرين لمزيد من الإمدادات، بعد حل وسط بين كبار منتجي أوبك ومع ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أيلول المقبل 55 سنتا أو 0.72 بالمئة، لتصل إلى 74.22 دولارا للبرميل.وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر اب المقبل …

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