2021/07/15 | 10:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس، حكما بالسجن اربع سنوات لمسؤول كبير في وزارة الكهربا.وبحسب وثيقة من المجلس، فقد اصدرت المحكمة حكما على “المجرم رعد قاسم محمد علي مدير عام الدائرة الاقتصادية والعقود في وزارة الكهرباء بالحبس الشديد لمدة 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دولار تدفع الى خزينة الدولة”.وقضت …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحبس لمدة 4 سنوات وغرامة 10 ملايين دولار لمسؤول كبير في وزارة الكهربا first appeared on النور نيوز.

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