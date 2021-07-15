2021/07/15 | 10:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقدم عدد من شيوخ محافظة الانبار، العزاء، الى ذوي الشهداء الذين قضوا بفاجعة مستشفى الحسين.وضم الوفد عددا من شيوخ ووجهاء الانبار لتقديم التعزية باسم محافظة الانبار وتعرضت مستشفى الحسين التعليمي في مدينة الناصرية يوم الاثنين الماضي الى حريق كبير اتى على مركز عزل مصابي كورونا واسفر عن وفاة 60 شخصا بحسب وزارة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شيوخ من محافظة الانبار في ذي قار لتقديم التعازي بشهداء مستشفى الحسين first appeared on النور نيوز.

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