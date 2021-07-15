بالأرقام.. آخر حصيلة لكورونا في ديالى

2021/07/15 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشفت دائرة صحة ديالى، اليوم الخميس، آخر حصيلة لإصابات ووفيات وحالات الشفاء من فيروس كورونا في المحافظة.

وقال مدير اعلام صحة ديالى، فارس العزاوي، لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم فحص 1232 مسحة جديدة، بلغت المسحات الموجبة الجديدة منها 274 مسحة بينها حالة من الكوادر الطبية وحالة من الكوادر الصحية".

وأضاف العزاوي، أن "الدائرة لم تسجل اليوم، أي حالة وفاة جديدة ليبقى إجمالي الوفيات 339 وفاة".

ولفت إلى انه "تم تسجيل 288 حالة شفاء اليوم، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 55190 حالة اي بنسبة 95% من الحالات الكلي".

وأشار إلى ان "إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 57734 حالة في عموم المحافظة".

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