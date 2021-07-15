الصدر يعلن عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة

2021/07/15 | 10:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة حفاظا على ماتبقى من الوطن وانقاذا للوطن الذي اضر به الفاسدون ./انتهى5

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