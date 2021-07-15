2021/07/15 | 10:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ القت قوات الشرطة القبض على متهم بترويج الحبوب المخدرة في الموصل.وقال مصدر في الشرطة للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان القبض على المتهم تم بالقرب من سيطرة الشهيد سبهان شرقي مدينة الموصل".واضاف :" ان المتهم نقل الى مقر قيادة شرطة نينوى للتحقيق معه وتقديمه للقضاء "./انتهى

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