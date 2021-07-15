2021/07/15 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_موكرياني ان صراع قيادة الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بين الموالين (عملاء) لإيران والموالين الجدد (عملاء) لتركيا تكشف عورة أخرى من الحياة السياسية في العراق، وأكثر غرابة انه صراع داخل عائلة واحدة "عائلة طالباني" التي تتحكم بحزب الاتحاد الوطني الكردستاني كقيادة بالوراثة.وهذا ليس بجديد على الأحزاب العائلية والعشائرية، فقد خان جلال طالباني الثورة الكردية في عام 1966 وأطلقنا على حركته جحوش 66، حيث انضم ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متى نتحرر من الاستعمار الإيراني والتركي - احمد موكرياني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متى نتحرر من الاستعمار الإيراني والتركي - احمد موكرياني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).